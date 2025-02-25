Asus начала глобальные продажи игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14 и G16

Компания Asus анонсировала новые игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и ROG Zephyrus G16, которые теперь доступны по всему миру.

Эти устройства были представлены на выставке CES 2025 и оснащены графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50-й серии, а также процессорами AMD или Intel на выбор.

Asus начала принимать предварительные заказы на новинки, которые заменяют предыдущие модели GA403 и GU605. Хотя компания на выставке указала стартовые цены от 2199,99 до 1999 долларов, в настоящее время они не отображаются в магазинах.

Например, ROG Zephyrus G14 стоит от 2499 долларов с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти и графическим процессором RTX 5070 Ti. Максимальная цена для этой модели достигает 3199,99 долларов за конфигурацию с RTX 5080.

Что касается ROG Zephyrus G16, Asus предлагает пять различных моделей с ценами от 2799 до 4599,99 долларов. Базовая версия включает процессор Intel Core Ultra 9 285H, графический процессор RTX 5070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенной памяти. В более дорогих конфигурациях используются RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти.