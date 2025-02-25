Главная » Новости

Asus начала глобальные продажи игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14 и G16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Asus анонсировала новые игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и ROG Zephyrus G16, которые теперь доступны по всему миру.

Asus начала глобальные продажи игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14 и G16

Эти устройства были представлены на выставке CES 2025 и оснащены графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50-й серии, а также процессорами AMD или Intel на выбор.

Asus начала принимать предварительные заказы на новинки, которые заменяют предыдущие модели GA403 и GU605. Хотя компания на выставке указала стартовые цены от 2199,99 до 1999 долларов, в настоящее время они не отображаются в магазинах.

Asus начала глобальные продажи игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14 и G16

Например, ROG Zephyrus G14 стоит от 2499 долларов с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти и графическим процессором RTX 5070 Ti. Максимальная цена для этой модели достигает 3199,99 долларов за конфигурацию с RTX 5080.

Что касается ROG Zephyrus G16, Asus предлагает пять различных моделей с ценами от 2799 до 4599,99 долларов. Базовая версия включает процессор Intel Core Ultra 9 285H, графический процессор RTX 5070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенной памяти. В более дорогих конфигурациях используются RTX 5090 и 64 ГБ оперативной памяти.

Asus начала глобальные продажи игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14 и G16

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.