ASUS может представить доступный ROG Phone 9 FE

Согласно последним новостям, ASUS может готовить более доступную версию своего игрового смартфона ROG Phone 9. Устройство с модельным номером ASUS_AI2401_N было замечено в базе данных Wi-Fi Alliance.

На данный момент нет официального названия для новинки, но по слухам, она может выйти под именем ROG Phone 9 FE. В базе данных не раскрыты технические детали.

Инсайдеры предполагают, что для снижения цены на новый смартфон ASUS может использовать менее мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 вместо Snapdragon 8 Elite, который установлен в ROG Phone 9.

Ранее компания уже применяла подобный подход с моделью ROG Phone 6D, которая использовала чип MediaTek Dimensity 9000+ и имела немного уменьшенную яркость экрана по сравнению с другими моделями линейки.