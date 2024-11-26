Главная » Новости

ASUS может представить доступный ROG Phone 9 FE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно последним новостям, ASUS может готовить более доступную версию своего игрового смартфона ROG Phone 9. Устройство с модельным номером ASUS_AI2401_N было замечено в базе данных Wi-Fi Alliance.

На данный момент нет официального названия для новинки, но по слухам, она может выйти под именем ROG Phone 9 FE. В базе данных не раскрыты технические детали.

Инсайдеры предполагают, что для снижения цены на новый смартфон ASUS может использовать менее мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 вместо Snapdragon 8 Elite, который установлен в ROG Phone 9.

Ранее компания уже применяла подобный подход с моделью ROG Phone 6D, которая использовала чип MediaTek Dimensity 9000+ и имела немного уменьшенную яркость экрана по сравнению с другими моделями линейки.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.