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Asus и Nvidia представили игровой монитор Asus ROG Swift с частотой обновления 500 Гц

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Повышение частоты обновления мониторов только положительно сказывается на плавности динамической картинки.
Сейчас никого не удивишь монитором с частотой обновления 144 Гц, есть модели с 240 Гц, но их не очень много, а еще меньше мониторов с показателем 360 Гц.

Asus показала ROG Swift 500 Hz, в котором частота обновления экрана составляет 500 Гц. Такой монитор разработан в рамках инициативы Nvidia G-Sync, и естественно он поддерживает эту технологию.

Монитор в первую очередь разрабатывался для киберспортсменов.

В основе монитора лежит 24-дюймовая TN матрица с разрешением Full HD. Других параметров устройства пока не раскрывают.

Сроки выхода рекордного по частоте обновления монитора пока не озвучивают. Предположительно, на рынке он появится в конце года.

Asus Asus ROG Swift 500 Hz
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