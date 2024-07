Asus и Anna Sui презентовали ноутбук со встроенным ароматизатором за 83 тыс. рублей

Asus объединяется с известным парфюмерным брендом Anna Sui для выпуска 14-дюймового ноутбука с собственными сменными ароматами.

Новый ‘Fragrance Edition’ Adol Book 14 Air представляет собой ноутбук с индивидуальным дозатором аромата в крышке.

Этот дозатор может содержать один из трех различных ароматов: Be a New Her, Basil and Mandarin, и Rose of Mans Land. Ароматы поставляются в небольших пакетах для легкой замены.

В комплект еще входит 50-миллилитровый флакон туалетной воды Secret Wish от Anna Sui. Дизайн включает лавандовый цвет и мотивы бабочек, характерные для бренда Anna Sui.

Что касается характеристики, то ноутбук получил экран OLED 2880×1800 с частотой обновления 240 Гц, память 32 ГБ LPDDR5X-7500, аккумулятор 75 Вт·ч, который обеспечит до 14 часов работы, а также есть объём хранилища PCIe 4.0 SSD 1 ТБ.

Комплект Asus Adol Book 14 Air, включающий сумку, мышь и наклейки Anna Sui, доступен для предварительного заказа за 6999 юаней или почти 38 000 рублей и поступит в продажу 9 августа 2024 года.