В модельной линейке Asus скор появится новая модель смартфона, которая войдет в линейку флагманских аппаратов.

Речь идет о линейке ZenFone 8, где будут еще модели ZenFone 8 Pro, ZenFone 8 mini и ZenFone 8 Flip.

Недавно упоминания о самой младшей модели появились в базе GeekBench, благодаря которой стало известно, что Asus готовит смартфон ZenFone 8 mini с 16 ГБ ОЗУ и процессором Snapdragon 888.

В устройстве установят 5,92-дюймовый экран с разрешением 2400 x 1080 точек, выполненный по технологии OLED.

Частота обновления составит 120 Гц. Что касается тестов смартфона в бенчмарке, то ZenFone 8 mini набрал 1 121 балл в одноядерном режиме и 3 662 балла в многоядерном. Работает новинка под управлением ОС Android 11.

В основной камере будет модуль Sony IMX686 на 64 Мп и новый сенсор Sony IMX663. Ожидается, что презентация ZenFone 8 mini состоится в ближайшее время.