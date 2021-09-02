Asus делает ставку на OLED-ноутбуки

Компания Asus анонсировала ProArt StudioBook 16 OLED и ProArt StudioBook 16 Pro OLED, два из первых 16-дюймовых ноутбуков с дисплеями 4K OLED HDR. Согласно Asus, дисплеи будут охватывать 100 процентов цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивать коэффициент контрастности 1000000: 1 (ни то, ни другое не является редкостью для 4K OLED-панелей). Ноутбуки предназначены для творческих профессионалов, которые работают в приложениях, «критичных к цвету».

Эти два устройства поставляются с интересным новым периферийным устройством под названием Asus Dial, физическим колесом на левой стороне клавиатуры. Пользователи могут сопоставить этот контроллер для настройки различных параметров в приложениях Adobe, которые, по словам Asus, включают After Effects, Photoshop, Photoshop Lightroom Classic и Premiere Pro.

StudioBook 16 и StudioBook 16 Pro будут доступны в Северной Америке в четвертом квартале по цене от 1999,99 долларов США и 2499,99 долларов США соответственно. Разница между двумя моделями во многом заключается в фишках. Pro может поставляться с мобильным процессором AMD Ryzen 5000 H-Series или процессором Intel Xeon, а также с графическим процессором Nvidia RTX A2000 или A5000; обычный StudioBook может поставляться с процессором Ryzen 5000 H-серии или Intel Core i7 и графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 3070 или RTX 3060.

Бюджетная линейка VivoBook от Asus также оснащена OLED-экранами, а некоторые из них будут иметь цифровую версию Asus Dial, встроенную в тачпад. 14-дюймовые, 15-дюймовые и 16-дюймовые модели будут стоить от 749,99 долларов.

Новый ZenBook Pro Duo 15 OLED, ориентированный на создателей, также появится в четвертом квартале (2799,99 долларов США) с фирменным дополнительным сенсорным экраном Asus на клавиатуре; версия без Duo с одним экраном также будет доступна по цене от 1469,99 долларов. Duo включает в себя процессоры Intel вплоть до Core i9 и графический процессор RTX 3070; стандартная модель оснащена процессорами Ryzen 5000 и графическим процессором Nvidia RTX 3050 Ti.

Даже бизнес-ноутбуки Asus ExpertBook , известные своей невероятной легкостью, оснащены OLED-панелями. Новый ExpertBook B5 OLED и конвертируемый B5 Flip OLED работают на процессорах Intel 11-го поколения, стоимость моделей начинается от 1299,99 долларов.

В прошлом году компания Asus произвела фурор на рынке ультрапортативных устройств, представив ZenBook 13 OLED , предлагая дисплейную технологию, которая когда-то была роскошью, всего за 800 долларов . После того, как Samsung объявила о планах массового производства OLED-панелей размером с ноутбук в этом году, это был лишь вопрос времени, когда мы увидели, что они будут реализованы в более мелких и более доступных моделях в больших масштабах.