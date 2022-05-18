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Компания ASUS анонсировала новый мощный ноутбук ROG Strix SCAR 17 SE

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Ноутбук Asus ROG Strix SCAR 17 SE стал одним из самых мощных игровых ноутбуков производителя, причем он создан на новейшем процессоре.
В основе новинки лежит Core i9-12950HX с 16 ядрами. Этот чип был представлен на прошлой неделе, и он способен работать на частоте 5 ГГц.

Для ноутбука доступно две конфигурации, где первая с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6, вторая еще более мощная — eForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти.

В ROG Strix SCAR 17 SE установили Full HD экран с частот обновления 360 Гц.

Также будет предлагаться версия с QHD панелью, но у нее частота обновления составит 240 Гц.

Оперативной памяти в игровом ноутбуке может быть установлено до 64 ГБ, а постоянной — до 2 ТБ, причем предусмотрен еще один разъем M.2, в который еще можно установить 2 ТБ SSD накопитель.

Компания ASUS анонсировала новый мощный ноутбук ROG Strix SCAR 17 SE

В новинке для подключения можно использовать: HDMI 2.1, USB-C/Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также беспроводные модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Размеры ноутбука 395 x 282,1 x 23,4–28,3 мм, вес около 3 кг, а аккумулятор на 90 Вт·ч.
В продажу Asus ROG Strix SCAR 17 SE поступит в третьем квартале по цене от 3200 евро.

Asus ASUS ROG Strix SCAR 17 SE
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