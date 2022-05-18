Компания ASUS анонсировала новый мощный ноутбук ROG Strix SCAR 17 SE

Ноутбук Asus ROG Strix SCAR 17 SE стал одним из самых мощных игровых ноутбуков производителя, причем он создан на новейшем процессоре.

В основе новинки лежит Core i9-12950HX с 16 ядрами. Этот чип был представлен на прошлой неделе, и он способен работать на частоте 5 ГГц.

Для ноутбука доступно две конфигурации, где первая с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6, вторая еще более мощная — eForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти.

В ROG Strix SCAR 17 SE установили Full HD экран с частот обновления 360 Гц.

Также будет предлагаться версия с QHD панелью, но у нее частота обновления составит 240 Гц.

Оперативной памяти в игровом ноутбуке может быть установлено до 64 ГБ, а постоянной — до 2 ТБ, причем предусмотрен еще один разъем M.2, в который еще можно установить 2 ТБ SSD накопитель.

В новинке для подключения можно использовать: HDMI 2.1, USB-C/Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также беспроводные модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Размеры ноутбука 395 x 282,1 x 23,4–28,3 мм, вес около 3 кг, а аккумулятор на 90 Вт·ч.

В продажу Asus ROG Strix SCAR 17 SE поступит в третьем квартале по цене от 3200 евро.