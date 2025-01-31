Asus анонсировала смартфон Zenfone 12 Ultra, который выйдет 6 февраля

Компания Asus объявила о предстоящем запуске флагманского смартфона Zenfone 12 Ultra, который будет представлен 6 февраля.

В тизерном видео, опубликованном в соцсети X, показан крупный плоский дисплей с тонкими рамками и фронтальной камерой в отверстии.

Также в видео упоминается функция перевода телефонных разговоров в режиме реального времени с использованием ИИ, а подтвержденный 3,5-мм разъем для наушников становится редкостью для флагманов.

Смартфон, по информации источников, будет базироваться на ROG Phone 9 Pro, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с частотой обновления 185 Гц и аккумулятором на 5800 мА·ч с быстрой зарядкой 65 Вт.

Ожидается наличие четырех камер, включая основную на 50 МП, а также защита от влаги и пыли по стандарту IP68.