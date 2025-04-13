Asus анонсировала два игровых монитора с частотой обновления до 610 Гц

Компания Asus представила два новых игровых монитора с впечатляющими характеристиками. Модель ROG Strix XG32UCG имеет частоту обновления до 320 Гц, а ROG Strix XG248Q5G-P может достигать 610 Гц с поддержкой технологий AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

ROG Strix XG32UCG оснащён 32-дюймовой панелью Nano IPS с разрешением 1080p, которую можно настроить на 4K при снижении частоты обновления до 160 Гц. Этот монитор обеспечивает время отклика 0,3 мс и покрытие 95% цветового пространства DCI-P3.

ROG Strix XG248Q5G-P с диагональю 24,1 дюйма и разрешением 1080p, имеет время отклика 0,1 мс и 90% покрытие DCI-P3. Оба монитора поддерживают современные порты, включая HDMI 2.1 и USB Type-C с Power Delivery.

ROG Strix XG248Q5G-P будет доступен в Китае за 7999 юаней (91 600 руб.), а ROG Strix XG32UCG — за 3999 юаней (45 800 руб.). Оба монитора ожидаются на других рынках в конце года.