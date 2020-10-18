Астрономы обнаружили на Венере следы жизни

Непредвиденное открытие газа, которое могло быть признаком жизни на Венере , возродило научный интерес к одному из соседей Земли. Исследователи и космические агентства по всему миру в настоящее время стремятся направить свои инструменты — как на Земле, так и в космосе — к планете, чтобы подтвердить присутствие газа, называемого фосфином, и выяснить, действительно ли он поступает из биологического источника.

«Теперь, когда мы обнаружили фосфин, нам нужно понять, правда ли, что это индикатор жизни», — сообщаетт Леонардо Тести, астроном из Европейской южной обсерватории в Гархинге, Германия.

14 сентября ученые обнаружили, что они нашли фосфин в атмосфере Венеры, примерно в 55 километрах над поверхностью, с помощью Большой миллиметровой / субмиллиметровой решетки Атакамы в Чили и телескопа Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях. Радиоданные показали, что свет поглощается на миллиметровых длинах волн, что соответствует концентрации фосфина в атмосфере 20 частей на миллиард.