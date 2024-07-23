Астрофизики предупреждают: солнечная буря может нарушить работу радиосвязи

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НОАА) сообщает, что вероятность отключения радио, авиационной и спутниковой связи из-за «холодных» солнечных вспышек составляет около 60%.

Эти необычные солнечные явления, в том числе «выключения темной печи», могут привести к мощному воздействию на наши системы связи.

По данным NOAA, «холодные» солнечные очки, несмотря на более низкую температуру по сравнению с продолжительными «теплыми» вспышками, производят столь же интенсивное микроволновое и гиросинхротронное излучение, которое может вызвать ваши проблемы в работе радио-, авиационной и спутниковой связи. Эти явления стали активно продолжать изучение астрофизиков только в десятилетии.

Специалисты предупреждают, что риск отключения связи будет наибольшим как минимум до конца этой недели. Они используют пользователей быть готовыми к возможным перебоям в работе радио, авиационной и спутниковой связи в ближайшие дни.