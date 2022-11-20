Astralis начал сотрудничать с Shikenso Analytics

Датская киберспортивная организация Astralis заключила партнерство с немецкой компанией Shikenso Analytics, специализирующейся на анализе данных. Сотрудничество будет основано на решениях Shikenso по обработке данных на основе искусственного интеллекта, которые будут использоваться Astralis для лучшего понимания ценности своих партнерств. Выгодные котировки на события киберспорта выставляет БК Melbet. Для обхода блокировки понадобится зеркало Мелбет, представленное на портале Bookmaker Ratings.

Shikenso использует искусственный интеллект для предоставления клиентам информации о размещении спонсоров, что в свою очередь позволяет генерировать точные данные о ценности подобных контрактов.

Компания Astralis стала последней в череде громких партнерств немецкой компании по обработке данных. Shikenso сотрудничает с такими компаниями, как организатор турниров PGL, киберспортивный холдинг ReKT Global и организациями Berlin International Gaming, Eintracht Spandau и другими.

Инструменты компании используются для лучшего понимания ценности партнерства через потоковое вещание и каналы социальных сетей. С технической точки зрения партнерство в области данных позволит Astralis оптимизировать и устранять различные неполадки.

В настоящее время датская организация сотрудничает с 15 брендами — от телекоммуникационной компании Three до бренда спортивной одежды Hummel и платформы для подбора матчей Esportal. Компания также приняла решение открыть свою штаб-квартиру под названием Nexus.