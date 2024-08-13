Ассоциация РАТЭК выступила против запрета на продажу гаджетов без RuStore

Ассоциация РАТЭК обратилась к правительству с просьбой не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK.

По мнению ассоциации, это может привести к значительным финансовым потерям для розничных сетей и даже к их закрытию.

В письме, направленном зампредам правительства, указано, что продавцы не могут самостоятельно устанавливать RuStore.

Поэтому, если закон будет принят, это повлияет на продажу гаджетов Apple, Samsung, Huawei и других брендов, которые не используют российский магазин приложений.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российских пользователей к актуальным приложениям, не зависимым от зарубежных компаний.

Недавно правительство утвердило список программ, которые должны быть предустановлены на устройствах с 2025 года, включая RuStore, поисковики и мессенджеры.

Источник: Коммерсантъ.