Assassin’s Creed Valhalla выйдет 10 ноября вместе с Xbox Series X

Разработчик объявил сегодня, что Assassin’s Creed Valhalla, следующая игра Ubisoft в своей давней франшизе, выйдет 10 ноября. Релиз игры совпадет с выпуском Xbox One Series X и S. Релиз Assassin’s Creed Valhalla изначально планировался на 17 ноября.

Microsoft объявила сегодня, что ее следующая консоль будет доступна по цене 499 долларов в ноябре. Assassin’s Creed Valhalla, показанная в апреле, представляет собой поворот в игре на тему викингов. В игре появляется рейдер-викинг Эйвор — в женском или мужском вариантах — который борется за поселение в Англии.

Для Ubisoft это были бурные несколько месяцев. В августе Ubisoft уволила креативного директора Valhalla Ашрафа Исмаила после заявлений о неправомерном поведении. Увольнение Исмаила было лишь одним из нескольких, поскольку Ubisoft столкнулась с более серьезной расплатой из-за сообщений о годах токсичной культуры, которая допускала домогательства, сексуальные проступки, расизм и многое другое.

Assassin’s Creed Valhalla также будет доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia. Sony еще не объявила дату выпуска своей будущей консоли .