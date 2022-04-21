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«Ашан» сделал важное сообщение для всех российских граждан

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«АШАН» объяснил, по какой причине у россиян может не работать приложение или сайт торговой сети.
В интернете появились жалобы на работу мобильного приложения «Ашан» и сайт компании.

Пользователи пишут, что при попытке входа в приложение появляется сообщение, о том что версия ПО устарела, но в App Store нет новой версии программы.

«Сайт и приложение «Мой Ашан» работают только на территории РФ при стабильном подключении к Интернету. Проверьте, пожалуйста, не используете ли вы VPN и российский ли у вас IP-адрес» — говорится в сообщении компании.

То есть проблем в работе с приложением и интернет-ресурсом в компании не замечают.

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