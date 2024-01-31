ArXiv: ИИ приведет к достижениям в науке и культуре, но создаст новые угрозы

Опрос, проведенный компанией AI Impacts среди почти 3000 экспертов по машинному обучению, раскрывает интересные результаты о возможном будущем человечества в связи с распространением искусственного интеллекта. Статья на сервере препринтов arXiv подробно описывает эти результаты.

Большинство респондентов считает, что развитие искусственного интеллекта приведет к значительным достижениям в различных областях, таких как наука, литература, математика, музыка и архитектура.

И интересно, что это произойдет на несколько лет раньше, чем предсказывалось в предыдущем опросе, проведенном два года назад. Однако, 38−51 процент экспертов высказали мнение, что искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу, и вероятность сценария вымирания человечества составляет не менее 10 процентов.

По мнению специалистов, к 2047 году машины с 50-процентной вероятностью смогут выполнять все возможные задачи человека самостоятельно, с большей эффективностью и меньшими затратами. В целом, 70 процентов экспертов считают, что положительные результаты превалируют над негативными, так как искусственный интеллект становится все более умным и мощным.

Более половины респондентов выразили опасения по поводу использования искусственного интеллекта для распространения ложной информации и дезинформации.

Эффективное создание дезинформации может оказать влияние на политическую обстановку как внутри стран, так и на международном уровне. Также существует опасность распространения дипфейков, манипулирования общественным мнением и потенциального использования искусственного интеллекта для контроля над населением.

Три четверти респондентов считают, что необходимо провести больше исследований в области безопасности, чтобы найти решение проблемы потенциального злоупотребления искусственным интеллектом.