ArsTechnica раскритиковала запуск ИИ-функций Apple в США за недоработки

Рецензия редактора ArsTechnica Сэмюэла Эксона подвергла резкой критике запуск искусственного интеллекта (ИИ) от Apple, отмечая многочисленные проблемы и упущения в процессе внедрения. Эксон указал, что компания еще не смогла представить полноценные ИИ-функции в своих устройствах, несмотря на анонс почти полгода назад.

По его словам, многие ключевые функции, представленные на презентации iPhone 16, не были готовы к запуску, а в обновлении iOS 18.1 доступна лишь небольшая часть заявленных возможностей, причем только для пользователей в США. Среди доступных функций — переписка через нейросеть, удаление объектов с фотографий и проведение поисковых запросов на естественном языке. Однако Эксон подчеркнул, что эти инструменты не интегрированы повсеместно, а лишь ограничены отдельными приложениями и сервисами Apple.

Эксон охарактеризовал Apple Intelligence как «сырой» продукт, подчеркнув, что выпуск «недоработанных» ИИ-функций может негативно сказаться на репутации компании и усилить скепсис среди пользователей, которые воспринимают эти новшества как ненужные.

Вместе с тем редактор ArsTechnica отметил, что у технологий Apple есть потенциал для развития и предложил дать компании больше времени на совершенствование своей ИИ-системы. Он также отметил, что Apple выбрала стратегию постепенного внедрения ИИ в отличие от Microsoft, которая активно внедряет чат-ботов и другие ИИ-решения в своих продуктах.

Официальный запуск нейросети Apple состоялся в конце октября с обновлениями iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1, но на данный момент ИИ-функции доступны только пользователям из США, работающим с английским языком.