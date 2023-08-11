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ArsTechnica: группировка хакеров, состоящая из подростков, взломала Nvidia

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След организации под названием Lapsus$, объединяющей хакеров-энтузиастов, включая подростков, привлек внимание федерального правительства своими удивительно эффективными кибератаками на такие гиганты, как Microsoft, Nvidia и Globant. Несмотря на отсутствие высокой технической подготовки, этот малоорганизованный коллектив использует инновационные и настойчивые методы для взлома, позволяющие проникнуть в системы самых известных компаний.

ArsTechnica: группировка хакеров, состоящая из подростков, взломала Nvidia

Свежий доклад Совета по кибербезопасности, действующего при Министерстве национальной безопасности США, осветил успешные тактики, используемые Lapsus$. Одна из таких тактик заключается в искусном использовании уязвимостей в системах и социальной инженерии. В арсенале группировки находится уникальный способ обхода многофакторной аутентификации — рассылка навязчивых телефонных звонков, совершаемых во время сна людей, с целью получить доступ к порталам, где применяется многофакторная аутентификация.

Несмотря на ограниченные технические знания, Lapsus$ сумела проникнуть во множество объектов и похитить ценные конфиденциальные данные, что вынудило экспертов в сфере кибербезопасности предложить новые подходы к противодействию. В числе рекомендаций, представленных в отчете, значатся внедрение систем аутентификации без паролей и более строгие правила переноса телефонных номеров для обеспечения более надежной защиты от таких методов, как мошенничество с SIM-картами.

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