Армия США провела испытания автономного БПЛА нового поколения Anduril Ghost-X

Ghost-X отличается своей портативностью и легкостью развертывания в различных условиях эксплуатации. Этот дрон, разработанный для экспедиционных задач, может быть удобно упакован в тонкий футляр для винтовки или тактический мягкий футляр, что позволяет оператору быстро собрать и подготовить его к полету за несколько минут, не требуя при этом использования инструментов. Прочный дизайн Ghost-X позволяет ему успешно работать даже в сложных погодных условиях.

Ключевой особенностью технологии Ghost-X является его повышенная автономность. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта и компьютерному зрению, этот дрон самостоятельно обнаруживает, классифицирует и отслеживает объекты, перемещаясь интеллектуально по местности и в воздушном пространстве. Эта автономность крайне важна для тактических операций, где скорость и точность играют решающую роль.

Уникальный дизайн Ghost-X позволяет использовать универсальные профили полета, объединяя возможности стационарного полета и крейсерского перемещения. Сочетание высокой грузоподъемности и низкой акустической сигнатуры делает Ghost-X идеальным выбором для разнообразных операций в различных сценариях. Кроме того, его модульная конструкция обеспечивает гибкость в установке различных полезных нагрузок, что позволяет адаптировать дрон под различные задачи.

Ghost-X обладает впечатляющей автономностью, обеспечивая до 75 минут непрерывного круиза, что делает его идеальным выбором для продолжительных операций в различных условиях. С дальностью действия до 15,5 миль (25 км) и возможностью нести до 20 фунтов (9 кг) полезной нагрузки, Ghost-X представляет собой ценный инструмент для широкого спектра задач в области безопасности и обороны.

Проект «Конвергенция – Capstone 4» выступил важным этапом в оценке потенциала таких технологий, как Ghost-X, для интеграции в усилия по модернизации и формированию армии США. В ходе сотрудничества с подразделениями, такими как 316-я кавалерийская бригада и 82-я воздушно-десантная дивизия, был продемонстрирован потенциал автономных систем для улучшения традиционных военных операций.

Ghost-X от компании Anduril Industries продолжает наращивать инновации в области оборонных технологий, предоставляя передовые инструменты для решения вызовов безопасности в 21 веке. Успех этой оценки подчеркивает растущее значение автономных дронов в военной стратегии, обещая переход к более разумным, безопасным и эффективным операциям.