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Армия США организовала и провела испытания новой системы наведения для ракеты LBASM

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Армия США успешно провела испытания новой системы наведения, которая будет использоваться в ракете наземного базирования Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM), сообщает издание The Drive.

Армия США организовала и провела испытания новой системы наведения для ракеты LBASM

Эта система является ключевым элементом противокорабельной ракеты и позволит ей поражать движущиеся корабли и средства противовоздушной обороны противника.

Новая система наведения, известная также как PrSM Increment 2, прошла первоначальные испытания в 2023 году.

Она сочетает в себе пассивную радиолокационную головку самонаведения и инфракрасную систему для идентификации цели.

Ракета будет использовать инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS для полета к зоне нахождения цели, а головка самонаведения будет активирована на последнем этапе полета.

Базовая версия ракеты PrSM имеет дальность полета около 500 километров, но планируется увеличить этот показатель до 650 километров.

Для запуска ракеты могут использоваться пусковые установки M270 MLRS и M142 HIMARS. Эта новая система наведения значительно повышает эффективность ракеты LBASM и делает ее более точным и опасным оружием против кораблей и противовоздушной обороны врага.

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