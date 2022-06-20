AR-шлем второго поколения от от Apple получит экраны со сверхвысоким разрешением

Ранее сообщалось, что второе поколение гарнитуры дополненной реальности от Apple получит дисплей от компании LG.

Еще даже не представлено первое поколение гарнитуры, про которое мало что известно, но инсайдеры уже получают данные про вторую версию.

Сейчас известно, что в первой генерации гарнитуры дополненной реальности Apple будет установлен экран от компании Sony.

Во втором уже от компании LG, и это будет micro-OLED панель с плотностью пикселей 4000 DPI на дюйм.

О разрешении самого экрана пока ничего не сообщается. Появление второго поколения гарнитуры намечено на 2024 год, так как только в этом году начнется производств micro-OLED компанией LG.

Ранее еще сообщалось, что гарнитура дополненой реальности будет зависеть от iPhone, при этом изначально многие сообщали, что это будет отдельное автономное устройство, а не аксессуар.