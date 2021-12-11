AR-шлем Apple сможет переключиться между дополненной и виртуальной реальностями на лету

По слухам американская компания сейчас ведет разработку уже второго поколения очков дополненной реальности.

Авторитетный информатор Минг-Чи Куо, который славится своими прогнозами и предоставлением точных данных касающихся Apple, в сети написал, что новая гарнитура будет самой компактной среди подобных.

Она будет весить всего 300-400 грамм и сможет мгновенно переключатся между режимами дополненной и виртуальной реальности.

В основе AR-шлема от Apple будет лежать производительный процессор M1, на котором сейчас работают iMac и MacBook Air.

Также гарнитуру дополнят отдельным чипом, задача которого обрабатывать 4K-контент в VR.

Ранее Минг-Чи Куо писал, что AR-шлем от Apple будет стоить около тысячи долларов.