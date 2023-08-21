AppleInsider: iPhone 15 Pro Max могут заменить на iPhone 15 Ultra

На основе слухов и информации от нескольких источников, существует предположение о возможном названии будущего смартфона от Apple, который можно было бы назвать iPhone 15 Pro Max. Однако ранее были утверждения о возможном названии iPhone 15 Ultra. Несмотря на то, что слухи часто могут быть неточными, журналист AppleInsider Эндрю О’Хара считает, что использование имени Ultra всё ещё остаётся вполне вероятным.

По данным нескольких источников, включая Эндрю О’Хара, Apple, возможно, решит назвать свой профессиональный смартфон большого размера «iPhone 15 Ultra». Однако следует помнить, что это пока остаются лишь слухи, и название может быть изменено перед официальным выпуском.

Предполагается, что iPhone 15 Ultra будет обладать более крупным дисплеем и перископной камерой с 10-кратным увеличением. Кроме того, как и iPhone 15 Pro, он, возможно, будет изготовлен из титана и получит кнопку действия вместо переключателя отключения звука. Также ожидается, что новые модели будут оснащены чипом A17 Bionic с технологией 3-нм производства.

Официальный анонс новых смартфонов от Apple ожидается в ближайшем будущем, и дальнейшие утечки и информация событий могут подтвердить или опровергнуть эти предположения относительно их названия и характеристик.