Apple заявляет, что проблема вибрации камеры iPhone 14 Pro не требует ремонта

По словам Apple, странная проблема , вызывающая вибрацию задней камеры на некоторых моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, не требует ремонта.

На вопрос, должны ли клиенты, которые уже столкнулись с проблемой на своем новом iPhone, посетить Apple Store или авторизованного поставщика услуг Apple, Apple ответила, что пользователям просто нужно обновить свой iPhone после того, как на следующей неделе будет выпущено обновление программного обеспечения с исправлением , предполагая, что проблема не вызывает необратимого аппаратного повреждения устройства.

«Нам известно об этой проблеме, и исправление будет выпущено на следующей неделе», — сообщил представитель Apple ранее сегодня MacRumors . Apple не предоставила никаких дополнительных подробностей, но вполне вероятно, что исправление будет включено в обновление программного обеспечения iOS 16.0.2.

После запуска iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max некоторые пользователи заметили, что основная/нижняя линза задней камеры неконтролируемо вибрирует, когда камера открывается в таких приложениях, как Snapchat, TikTok и Instagram, в результате чего линза делает дребезжащий звук и дрожащее изображение в видоискателе устройства.

Ютубер Люк Миани заявил, что проблема привела к тому, что основной объектив на iPhone 14 Pro Max, который он тестировал, не мог правильно сфокусироваться при последующем использовании, даже в приложении «Камера». Миани сказал, что он отнес iPhone в магазин Apple Store и смог обменять устройство на новое, но неясно, были ли какие-либо необратимые повреждения.

Итак, у нас возникли проблемы с камерой 14 Pro Max — Люк Миани (@LukeMiani) 16 сентября 2022 г.

Apple не раскрыла основную причину проблемы. Основной объектив на обеих моделях iPhone 14 Pro оснащен новой оптической стабилизацией изображения со сдвигом датчика «второго поколения», и возможно, что стабилизатор работает по неясным причинам, но это только предположение. В любом случае, проблема должна быть устранена в течение нескольких дней.

Неясно, будет ли обновление на следующей неделе устранять несколько других ошибок камеры и AirDrop , которые были обнаружены в моделях iPhone 14 с момента их запуска в пятницу.