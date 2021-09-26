Apple заявляет, что ее частота обновления 120 Гц работает со всеми сторонними приложениями

ОБНОВЛЕНИЕ: Apple обновила документацию для разработчиков, чтобы помочь им внести необходимые изменения, чтобы их приложения могли работать с переменной частотой обновления ProMotion, которая достигает 120 Гц. IPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max может обеспечить скорость обновления следующим образом:

120 Гц (8 мс), 80 Гц (12 мс), 60 Гц (16 мс), 48 Гц (20 мс), 40 Гц (25 мс), 30 Гц (33 мс), 24 Гц (41 мс), 20 Гц (50 мс), 16 Гц (62 мс) и 15 Гц (66 мс).

Например, частота обновления 120 Гц обновляет экран каждые 8 ​​миллисекунд.

Основываясь на отчетах пользователей, вчера мы сообщили вам, что экран ProMotion с частотой 120 Гц на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max не был доступен с анимацией сторонних приложений, которая обновлялась с традиционной частотой 60 Гц. Так в чем же дело? Apple обещала слишком много, а не выполнила свои обязательства?

Apple заявляет, что разработчикам приложений для iOS необходимо добавить запись в список, чтобы их приложения работали с функцией частоты обновления 120 Гц.

Ответ пришел сегодня от Apple. Компания сообщила AppleInsider, что экран ProMotion с частотой 120 Гц будет работать во всех сторонних приложениях, хотя разработчикам необходимо добавить запись в список, чтобы их приложения работали с более высокой частотой обновления. Apple указывает, что код необходим, чтобы программное обеспечение могло определять, какие приложения могут использовать более высокую частоту обновления, а какие нет, что позволяет Apple экономить заряд батареи на своих новых телефонах.

Plist — это файл, используемый приложениями iOS, который позволяет приложению определять язык, который будет отображаться, используемый значок и другие важные данные конфигурации. Apple планирует передать разработчикам документы, объясняющие, что им нужно сделать, чтобы предоставить своим приложениям полный доступ к дисплею ProMotion 120 Гц.

В то время как слухи о включении дисплея ProMotion ходили в течение некоторого времени, Apple не делала эту новость официальной до прошлой недели. В результате у разработчиков не было достаточно времени, чтобы подготовить свои приложения к переходу на частоту обновления 120 Гц. Разработчики до сих пор не знали, что им нужно добавить запись в список для своих приложений.

Apple также обнаружила ошибку, влияющую на анимацию, созданную с помощью графической среды Core Animation. Хотя неясно, связана ли проблема с более высокой частотой обновления, пока Apple не исправит проблему, некоторые анимации, созданные с помощью Core Animation, будут принудительно обновляться с частотой 60 Гц.

Apple опровергла слухи о том, что ее экран ProMotion не будет работать со сторонними приложениями

Хотя частота обновления 120 Гц является огромным потребителем энергии аккумулятора, Apple сделала частоту обновления переменной, добавив объединительную плату LTPO. Таким образом, частота обновления на модели iPhone 13 Pro может снизиться, если контент на экране статичен, и более высокая частота обновления не принесет пользы. Электронные письма и тексты являются хорошими примерами контента, для которого не будет преимуществ, если экран будет обновляться 120 раз в секунду.

На веб-сайте Apple Core Animation компания сообщает разработчикам, что «дисплеи iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPad Pro ProMotion могут динамически переключаться между: более высокой частотой обновления до 120 Гц. Более низкой частотой обновления до 24 Гц или 10 Гц. .

Это динамическое переключение означает, что ваше приложение может отображать плавную, бесшовную анимацию и использовать возможности энергосбережения. Возможно, ваше приложение уже может использовать преимущества этих новых частот обновления без каких-либо изменений «.

Apple уже использовала технологию объединительной платы LTPO на Apple Watch начиная с Series 5. Она позволяет изменять частоту обновления часов от 1 Гц до 60 Гц. Благодаря этой технологии Apple Watch могут предложить постоянно включенный дисплей, не разряжая батарею слишком быстро.

В то время как Apple увеличила емкость аккумуляторов на всех своих новых телефонах 2021 года, частота обновления 120 Гц и возможность подключения к сети 5G могут довольно быстро разряжать аккумуляторы, что позволило использовать LTPO.

легкая задача. Кстати, для тех, кто любит обвинять компанию в использовании чужих технологий, а затем кукарекает по этому поводу, как будто это исходило от самой Apple, фирма разработала LTPO. Он использовался на телефонах других производителей, таких как Samsung и OnePlus.