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Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

22.08.2020 12:39

Apple ответила на иск Epic Games, обвинив ее в антиконкурентном поведении. Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

В своей документации Apple утверждает, что Epic Games запросила индивидуальную договоренность с Apple, направив три электронных письма от генерального директора Epic Тима Суини, которые подтверждают это заявление.

Это первая значительная юридическая реакция Apple на Epic Games после того, как спор между двумя компаниями перешел в суд. Это произошло через неделю после того, как Epic Games выпустила механизм прямых платежей внутри Fortnite, предназначенный для обхода платежной системы App Store, от которой Apple берет 30% вознаграждения. Впоследствии Apple удалила Fortnite из своего магазина за нарушение своей политики. Люди, у которых на iPhone уже установлен Fortnite, могут продолжать играть, но не могут обновить или загрузить приложение впервые.

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