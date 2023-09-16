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Apple заявила, что iPhone 15 Pro будет «лучшей игровой консолью»

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После презентации iPhone 15 руководители Apple рассказали изданию IGN об игровых возможностях новинки. Флагман iPhone 15 Pro оснащен чипом A17 Pro с 6-ядерным графическим процессором, обеспечивающим до 20% большую производительность и поддержку трассировки лучей.

Компания делает ставку не на прямое противостояние консолям, а на создание привлекательной платформы для разработчиков. Чтобы предотвратить перегрев, в iPhone 15 Pro реализованы технологии масштабирования и оптимизации работы компонентов.

По мнению Apple, благодаря мощным характеристикам и удобным инструментам для программистов iPhone 15 Pro станет лучшей игровой консолью, ориентированной на геймеров. Он обеспечит стабильную производительность и продолжительный геймплей.

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