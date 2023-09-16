Apple заявила, что iPhone 15 Pro будет «лучшей игровой консолью»

После презентации iPhone 15 руководители Apple рассказали изданию IGN об игровых возможностях новинки. Флагман iPhone 15 Pro оснащен чипом A17 Pro с 6-ядерным графическим процессором, обеспечивающим до 20% большую производительность и поддержку трассировки лучей.

Компания делает ставку не на прямое противостояние консолям, а на создание привлекательной платформы для разработчиков. Чтобы предотвратить перегрев, в iPhone 15 Pro реализованы технологии масштабирования и оптимизации работы компонентов.

По мнению Apple, благодаря мощным характеристикам и удобным инструментам для программистов iPhone 15 Pro станет лучшей игровой консолью, ориентированной на геймеров. Он обеспечит стабильную производительность и продолжительный геймплей.