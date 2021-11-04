Apple заявила, что iPad четвертого поколения, выпущенный в 2012 году, является устаревшим устройством

Apple классифицировала iPad четвертого поколения как устаревший продукт с 1 ноября, что означает, что устройство больше не подлежит обслуживанию оборудования во всем мире. IPad четвертого поколения еще не был добавлен в публичный список винтажных и устаревших продуктов Apple, но это должно произойти в ближайшее время.

Выпущенный в ноябре 2012 года вместе с оригинальным iPad mini, iPad четвертого поколения отказался от классического 30-контактного разъема Apple и принял разъем Lightning, который дебютировал в iPhone 5 всего за несколько недель до этого. IPad четвертого поколения также получил чип Apple A6X, который вдвое превышал производительность процессора и вдвое превышал графическую производительность чипа A5X в iPad третьего поколения, выпущенном в марте 2012 года.

Согласно служебной записке, Apple также классифицировала Mac mini конца 2012 года как устаревший продукт по состоянию на 1 ноября.