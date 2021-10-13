Apple заявила, что iOS безопаснее Android, потому что загрузка приложений не разрешена

В ответ на предложенный Европейской комиссией Закон о цифровых рынках, который может вызвать загрузку неопубликованных приложений на iPhone в Европе, Apple поделилась подробным документом, в котором подчеркиваются риски безопасности и конфиденциальности, связанные с загрузкой неопубликованных приложений. Под загрузкой неопубликованных приложений понимается установка приложений вне App Store, например с веб-сайта или стороннего магазина приложений.

В документе Apple под названием «Создание надежной экосистемы для миллионов приложений» говорится, что «вредоносное ПО для мобильных устройств и связанные с ним угрозы безопасности и конфиденциальности становятся все более распространенными и преимущественно присутствуют на платформах, допускающих загрузку неопубликованных приложений». Например, Apple процитировала отчеты Nokia Threat Intelligence Reports за 2019 и 2020 годы, согласно которым устройства Android имеют «примерно в 15-47 раз больше заражений вредоносными программами», чем iPhone.

Смартфоны Android являются наиболее распространенными целями мобильных вредоносных программ, и в последнее время они были заражены вредоносным ПО в 15–47 раз чаще, чем iPhone. Исследование показало, что 98% мобильных вредоносных программ нацелены на устройства Android. Это тесно связано с загрузкой неопубликованных приложений: например, в 2018 году устройства Android, на которых были установлены приложения за пределами Google Play, официального магазина приложений Android, в восемь раз чаще подвергались воздействию потенциально вредоносных приложений, чем те, которые этого не делали.

С другой стороны, Apple заявила, что вредоносное ПО для iOS встречается редко, и заявила, что многие атаки на платформу являются «узконаправленными атаками, часто осуществляемыми национальными государствами». Apple добавила, что «эксперты в целом согласны с тем, что iOS безопаснее, чем Android, отчасти потому, что Apple не поддерживает боковую загрузку».

Apple заявила, что, если бы она была вынуждена разрешить загрузку неопубликованных приложений, пользователи были бы подвержены большему количеству вредоносных приложений и имели бы меньший контроль над приложениями после их загрузки на свои устройства. Apple добавила, что некоторые предлагаемые законы о загрузке неопубликованных приложений также предусматривают снятие защиты от доступа третьих лиц к проприетарным аппаратным элементам и закрытым функциям операционной системы, что создает риски для безопасности и конфиденциальности пользователей.

Apple добавила, что даже пользователи, которые не хотят загружать неопубликованные приложения и предпочитают загружать приложения только из App Store, пострадают, если потребуется загрузка неопубликованных приложений, поскольку у некоторых пользователей может не быть другого выбора, кроме загрузки неопубликованного приложения, которое им нужно для работы, учебы или другие существенные причины. Кроме того, Apple заявила, что преступники могут обманом заставить пользователей загружать приложения, имитируя внешний вид App Store или рекламируя бесплатные или эксклюзивные функции.

Apple затронула многие из этих аргументов в аналогичном документе, опубликованном еще в июне . Генеральный директор Apple Тим Кук ранее заявлял, что загрузка неопубликованных приложений « разрушит безопасность iPhone » и «многие инициативы по обеспечению конфиденциальности, которые мы встроили в App Store».

В документе Apple приводятся примеры распространенных вредоносных программ, влияющих на мобильные платформы, такие как Android, и приводится больше аргументов против загрузки неопубликованных приложений.

Apple столкнулась с повышенным вниманием к своему App Store, который остается единственным местом для установки приложений на iPhone и iPad, за исключением устройств, на которых был произведен джейлбрейк. Создатель Fortnite, компания Epic Games, в прошлом году подала в суд на Apple за антиконкурентное поведение, но добиться от суда разрешения на использование сторонних магазинов приложений для iOS не удалось.