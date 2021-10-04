Apple зарабатывает больше денег на играх, чем Sony, Nintendo, Microsoft, Activision вместе взятые

Недавнее антимонопольное судебное разбирательство Apple показало, что в 2019 году компания получила больше прибыли от игр, чем Microsoft Corporation Xbox , Nintendo Co., Activision Blizzard Inc. и Sony Corp., производитель PlayStation .

Это стало возможным благодаря сокращению продаж игр в App Store на 30% . Смысл этого состоит в том, что компания из Купертино оказалась крупным игроком в игровом мире, несмотря на то, что у нее нет ни одной собственной игровой игры.

Согласно анализу Wall Street Journal , операционная прибыль Apple только от игр за этот финансовый год составила 8,5 млрд долларов, что больше, чем совокупные операционные доходы других четырех компаний за тот же период.

Однако Apple опровергла отчет во время судебного разбирательства, заявив, что цифры не соответствуют действительности и превышают действительность. Компания объяснила это тем, что операционная маржа, обсуждаемая в испытании, была произведена без учета многочисленных совместных затрат, связанных с App Store. Фактически, анализ включал все доходы, связанные с игрой, но лишь небольшую часть возможных затрат.

В более раннем отчете аналитической фирмы Sensor Tower, общая выручка Apple от App Store составила 15,9 миллиарда долларов, что фактически сделало его цифру в 8,5 миллиарда долларов огромными 69% от общей суммы. Используя расчет операционной маржи Apple, описанный в протоколах судебных заседаний, в том году App Store компании принес операционную прибыль в размере 12,3 миллиарда долларов.

В ходе судебного разбирательства судья постановил, что Apple не была монополистом отчасти из-за того, что рынок мобильных игр растет слишком быстро. Кроме того, такие компании, как Microsoft и Nvidia, продвигают услуги подписки на игры, к которым можно получить доступ через веб-сайты, минуя App Store.

Таким образом, был сделан вывод, что Apple действительно имеет «значительную долю рынка более 55% и чрезвычайно высокую рентабельность», но что Epic Games не смогла доказать, что Apple является «незаконным монополистом» на игровом рынке. Epic подала апелляцию на это решение.