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Apple запустит рассрочку на Mac, iPad и аксессуары по своей кредитной карте

07.06.2020 13:14

Apple через свою беспроцентную рассрочку намерена увеличить количество держателей карт Apple Card, а также поднять продажи своей продукции.

Беспроцентную рассрочку на два года сейчас можно оформить только на iPhone.

При покупке смартфона через Apple Card ежемесячный платеж за устройство автоматически добавляется к ежемесячным платежам по Apple Card.

Bloomberg удалось узнать, что американская компания скоро начнет в рассрочку предоставлять компьютеры Mac, планшеты iPad, а также аксессуары, Apple TV и колонку HomePod.

Планшеты и компьютеры, а также аксессуары к ним можно будет оформить на года, Apple TV, HomePod и наушники AirPods, будут доступны максимум на шесть месяцев.

 

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