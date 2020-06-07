Apple запустит рассрочку на Mac, iPad и аксессуары по своей кредитной карте

Apple запустит рассрочку на Mac, iPad и аксессуары по своей кредитной карте07.06.2020 13:14
Apple через свою беспроцентную рассрочку намерена увеличить количество держателей карт Apple Card, а также поднять продажи своей продукции.
Беспроцентную рассрочку на два года сейчас можно оформить только на iPhone.
При покупке смартфона через Apple Card ежемесячный платеж за устройство автоматически добавляется к ежемесячным платежам по Apple Card.
Bloomberg удалось узнать, что американская компания скоро начнет в рассрочку предоставлять компьютеры Mac, планшеты iPad, а также аксессуары, Apple TV и колонку HomePod.
Планшеты и компьютеры, а также аксессуары к ним можно будет оформить на года, Apple TV, HomePod и наушники AirPods, будут доступны максимум на шесть месяцев.
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