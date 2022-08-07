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Apple запустит производство смартфонов iPhone 14 одновременно в Китае и Индии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Смартфоны iPhone производятся в основном в Китае, но некоторые модели выпускают и в Индии.

У основного партнера Apple в лице компании Foxconn производство есть в Китае, Индии и Бразилии. Практически все смартфоны «яблочной» компании выпускают в Китае, но в этом году iPhone 14 могут еще начать производить в Индии, так считает авторитетный сетевой информатор аналитик Мин-Чи Куо.

По его данным, базовую версию iPhone 14 будут производитель в Китае и одновременно в Индии.

Сейчас iPhone 13 производят не только в Китае, но также в Индии и Бразилии, однако производство этого аппарата за пределами Китая стартовало значительно позже.

В этом году это событие может произойти одновременно, чтобы удовлетворить спрос на новое поколение iPhone. В Apple ожидают, что серия iPhone 14 будет пользоваться большим спросом.

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