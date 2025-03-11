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Apple запустит масштабное обновление дизайна интерфейса с iOS 19 и macOS 16

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Ожидается, что с выходом iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 Apple проведет полную переработку дизайна пользовательского интерфейса для iPhone, iPad и Mac. Это будет самое значительное изменение с момента выпуска iOS 7 в 2013 году.

Apple запустит масштабное обновление дизайна интерфейса с iOS 19 и macOS 16

По информации Bloomberg, новые версии операционных систем будут включать обновленные значки, меню, приложения и оформление окон.

Обновления планируется выпустить во второй половине 2025 года с целью улучшения навигации и создания единого визуального стиля для всех платформ. Дизайн будет вдохновлён visionOS, что предполагает использование глубины, прозрачности и плавающих окон.

Apple запустит масштабное обновление дизайна интерфейса с iOS 19 и macOS 16

Несмотря на унификацию внешнего вида, Apple не планирует объединять операционные системы, поскольку хочет сохранить продажи как Mac, так и iPad.

Новый дизайн также может отвлечь внимание от задержки с обновлениями Siri и от отставания Apple в области искусственного интеллекта.

Однако такие значительные изменения могут вызвать критику со стороны пользователей, которым будет сложно адаптироваться.

Apple запустит масштабное обновление дизайна интерфейса с iOS 19 и macOS 16

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