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Apple запустила веб-версию приложения Apple Maps, но не для всех

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Появилась веб-версия приложения Apple Maps, но она все еще находится в бета-режиме. Но не все смогут использовать этот сервис, так как есть определенные требования к браузеру и устройствам.

Apple запустила веб-версию приложения Apple Maps, но не для всех

По словам компании Apple, все основные функции карт уже работают. Вы можете создавать маршруты, искать компании и получать полезную информацию о них, находить интересные места, использовать путеводитель и многое другое.

В скором времени также будет добавлен инструмент Look Around. Однако в настоящее время пользователи не могут войти в свой Apple ID для просмотра сохраненных данных.

Опробовать веб-версию Apple Maps можно на официальном сайте. Основная проблема заключается в том, что сервис в настоящее время доступен только через Safari и Chrome на Mac и iPad, а также через Chrome и Edge на ПК с Windows.

На устройствах Android и даже на iPhone использовать карты от Apple пока нельзя. В настоящее время сервис Apple Maps доступен только на английском языке, но в скором времени список поддерживаемых языков будет расширен.

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