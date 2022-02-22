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Apple запустила тестовый выпуск новых смартфонов iPhone 14

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Apple приступила к производству iPhone 14. Пока серия собирается только для отработки процессов и выявления недочетов.
По данным Taiwan Economic Daily, компания Apple приступила к пробному производству нового поколения смартфонов.

Где именно приступили к пробной сборке iPhone 14 пока неизвестно, но стоит напомнить, что основным контрактным сборщиком продукции Apple остается Foxconn, но в этом году еще крупный заказ получит Luxshare Precision, но какую долю отдадут этому предприятию пока неизвестно.

По данным источника, Apple в конце февраля всегда дает заказ на пробное производство iPhone.

За время тестовой сборки предприятию необходимо настроить оборудование, подготовить список необходимого оборудования и наладить процесс качества сборки.

Apple iPhone iPhone 14
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