Apple запустила тестирование опции предоставления скидок подписчикам

Согласно информации, предоставленной Engadget, Apple начала тестировать новую функцию в своем магазине приложений App Store, которая называется «зависимая ценовая политика».

Эта функция позволит пользователям экономить на новых подписках, если они уже являются подписчиками других услуг, включая не только конкретных разработчиков, но и других участников партнерской программы.

В настоящее время эта функция находится в стадии тестирования на ограниченной группе пользователей, но в ближайшие месяцы планируется расширение ее доступности для всех разработчиков приложений в App Store.

Apple надеется, что новая функция поможет привлечь пользователей к подпискам определенной экосистемы, поскольку активные пользователи смогут экономить на «пакетных предложениях».

В настоящее время функция доступна только для подписок от одного или двух разработчиков, участвующих в партнерской программе. Потенциальные подписчики смогут видеть специальные цены не только в App Store, но и через другие маркетинговые каналы в Интернете.

Такая гибкость в ценообразовании может улучшить репутацию Apple, учитывая, что компания уже сталкивалась с судебными исками в связи с высокой комиссией в размере 30% за платежи внутри системы.

Многие сторонние разработчики считают эту комиссию завышенной и пытаются добиться ее снижения через судебные разбирательства. Apple обещает предоставить дополнительные подробности о «льготных подписках» на следующей неделе.