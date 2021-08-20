Apple недавно запустила приложение для iOS под названием Siri Speech Study, доступное только по приглашению, чтобы улучшить и предоставить обратную связь о голосовом помощнике Siri.

Приложение, которое впервые появилось в App Store 9 августа без лишнего шума и было обновлено 18 августа, позволяет пользователям добровольно делиться своими взаимодействиями и отзывами с «Сири» с Apple, чтобы получить данные для улучшения «Сири».

Сообщается, что приложение доступно в США, Канаде, Германии, Франции, Гонконге, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Новой Зеландии и Тайване, но не отображается в категории «Утилиты». У пользователей должна быть прямая ссылка на приложение, чтобы найти его в «App Store».

Источник — Astera.