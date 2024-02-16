Apple запустила инструкцию: как просушить iPhone после контакта с водой

На своем веб-сайте Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone после случайного попадания воды на устройство. Компания больше не рекомендует использовать рис для сушки смартфона, отклоняясь от старой практики, обратила внимание Газета.ру.

Согласно обновленным инструкциям, Apple предупреждает пользователей о небезопасности применения внешних источников тепла, таких как фен или сжатый воздух, для сушки iPhone.

Такие методы могут повредить компоненты устройства или вызвать перегрев. Кроме того, не рекомендуется использовать ватные палочки, бумажные полотенца или зубочистки для вытирания разъема зарядки, так как это может привести к короткому замыканию или засорению разъема.

Apple также отказалась от использования мешка с рисом для удаления влаги из iPhone. Компания объясняет, что рисовые зерна могут поцарапать или запачкать устройство и не гарантируют полное высыхание.

Вместо этого, Apple рекомендует перевернуть iPhone разъемом вниз и аккуратно постучать по нему рукой, чтобы удалить избыточную жидкость из разъема.

После этого следует оставить устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы оно высохло естественным образом. Время сушки может варьироваться от 30 минут до более продолжительного периода в зависимости от степени промокания.

Если iPhone был влажным, Apple рекомендует не подключать его к зарядному устройству или аксессуарам до полного высыхания. Если устройство высохло, но не заряжается, рекомендуется отключить зарядное устройство и повторить попытку позже.