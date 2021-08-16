Apple намерена предложить подписчикам Apple Fitness + новые варианты своей функции Time to Walk: «Время бежать» и «Аудио-медитации» должны появиться одновременно с запуском Apple Watch Series 7, как сообщил корреспондент Bloomberg Марк Гурман, имеющий хорошие связи.

Time to Walk, запущенный в январе, представляет собой аудио-истории от влиятельных людей, которые пользователи Apple Watch могут слушать с помощью AirPods или других беспроводных наушников во время прогулки.

Эпизоды Time to Walk автоматически загружаются на Apple Watch с подпиской Fitness +, и пользователи могут запускать эпизод прямо из приложения Workout. Эквивалентное время для толчка доступно для инвалидов-колясочников.

В своем последнем информационном бюллетене PowerOn Гурман предполагает, что новые беговые и медитативные вариации на эту тему появятся осенью, когда Apple выпустит Apple Watch Series 7, которые, как ожидается, представят незначительный редизайн с более плоским дисплеем и обновленной технологией экрана, а также более быстрый процессор.

Когда поступят аудио-истории, подписчики Apple Fitness +, вероятно, смогут открыть приложение Workout на Apple Watch, выбрать «Пора бежать» и выбрать одну из аудио-историй для прослушивания во время бега.

Тем временем Apple продолжала улучшать интерфейс Fitness + в последующих бета-версиях iOS 15, включая введение дополнительных фильтров для некоторых типов тренировок, таких как «Оборудование» и «Фокус тела» в категории «Сила».

Apple Fitness + в настоящее время доступен в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании.

Источник — Astera.