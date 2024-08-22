Apple запускает производство iPhone 16 Pro на заводе в Индии

Производство смартфонов яблочной компании планируется не только в Китае, но и в Индии. Первые упоминания о том, что Apple начнет производить свои iPhone 16 в Индии появились на прошлой неделе.

Теперь местные СМИ смогли подтвердить информацию. Компания Foxconn, основной производственный партнер Apple, уже начала обучение сотрудников на своем заводе в Тамилнаде.

Пользователь Weibo опубликовал изображение этикетки, которая, похоже, принадлежит iPhone 16 Pro. На ней указано: «Разработано Apple в Калифорнии. Собрано в Индии.» Несмотря на то, что подлинность утечки не подтверждена, она соответствует слухам о производстве в Индии.

Apple планирует собирать только модели 16 Pro и 16 Pro Max в Индии, в то время как стандартные версии 16 и 16 Plus не будут производиться. Первоначальный спрос будет удовлетворен за счет экспорта, а местное производство начнется вскоре после запуска.

В дополнение к Foxconn, другие партнеры Apple, такие, как Pegatron и Tata Group, также планируют начать сборку моделей iPhone 16 Pro в ближайшее время.

Это не первая попытка Apple по сборке iPhone в Индии: в прошлом году компания уже начала производить iPhone 15 и 15 Plus в стране.

Из-за высокой цены новых iPhone спрос в Индии невелик, поэтому большинство собранных моделей, вероятно, будет экспортировано в США, на Ближний Восток и в Европу.

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