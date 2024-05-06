Apple запретила выпускать игры с реалистичным оружием на шлем Vision Pro

Apple приняла решение не разрешать выпуск игр для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, в которых используются реалистичные модели оружия, о чем на форуме Reddit сообщают разработчики.

Американская компания запретила выпуск приложений, в которых замечены реалистичные модели оружия, чем и вызвала недовольство разработчиков. Последние считают, что это является составляющей частью игр.

Однако правило действует только для Vision Pro, тогда как для других устройств яблочной компании использование реалистичного оружия не запрещено.

В правилах к разработке игр на Vision Pro есть пункт с упоминанием про огнестрельное оружие. Разработчикам, чьи игры не прошли проверку, предлагают заменить реалистичное оружие на игрушечное. По мнению Apple, реалистичное оружие может поощрять незаконное поведение или пропагандировать его.