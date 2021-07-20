Компания Apple предупредила своих клиентов об опасности чистки своих устройств перекисью водорода и другими средствами для чистки, где она содержится.

На официальном сайте американской компании обновили документ, в котором дают рекомендации по чистке устройств Apple.

Так, производитель уточнил, экран, клавиатуру и другие внешние поверхности можно дезинфицировать только салфетками с высоким содержанием спирта.

В частности, советуют использовать салфетки с 70%-ным раствором изопропилового спирта или Clorox Disinfecting Wipes, а также салфетки с 75%-ным раствором этилового спирта.

При этом другие средства, в которых содержится перекись водорода или отбеливатель, способны нанести повреждения экрану или поверхности продуктов Apple.