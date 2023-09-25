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Apple запрещает заряжать iPhone 15 кабелем USB-C от Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 825 Опубликовано

В Китае некоторые фирменные магазины Apple выпустили предупреждение, в нем указано, что не рекомендуется заряжать новые смартфоны кабелями USB-C от устройств на Android. По их мнению, это может привести к перегреву и выходу из строя iPhone 15.

Представители розничных точек Apple ссылаются на различия в расположении контактов в разъемах USB-C у iPhone и Android-смартфонов. Якобы, из-за меньшего зазора между контактами в кабелях от Android устройства Apple могут перегреваться при зарядке и выходить из строя.

Однако в сети появилось мнение, что эти предупреждения — лишь попытка стимулировать продажи фирменных аксессуаров Apple, которые стоят дороже аналогов. Пока сама компания не комментировала ситуацию, возможно, проблема носит локальный характер.

Серия iPhone 15 стало первым поколением смартфонов Apple с универсальным разъемом USB Type-C вместо Lightning.

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