Apple запретила доступ Fortnite в App Store до завершения судебного разбирательства

Тим Суини, генеральный директор компании Epic Games Inc., производящей Fortnite, заявил в среду, что Apple сообщила, что игра будет «внесена в черный список экосистемы Apple» до тех пор, пока судебное дело компаний не будет разрешено и все апелляции не будут исчерпаны, что может занять много времени. как пять лет.

Суини написал в Twitter, что Epic попросил Apple восстановить Fortnite и пообещал, что «будет придерживаться руководящих принципов Apple, когда и где бы мы ни выпускали продукты на платформах Apple».

«Apple провела год, говоря миру, суду и прессе, что они« приветствуют возвращение Epic в App Store, если они согласятся играть по тем же правилам, что и все остальные ». Epic согласилась, и теперь Apple отказалась от очередного злоупотребления своей монопольной властью над миллиардом пользователей», — написал Суини.

Apple отказалась от комментариев.

Ранее в этом месяце федеральный судья, наблюдающий за судебными тяжбами компаний, приказал Apple демонтировать прибыльную часть конкурентной баррикады, охраняющей тесно управляемый магазин приложений для iPhone, но отклонил утверждения о том, что компания руководит незаконной монополией, сдерживающей конкуренцию и инновации. Но окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс не называла Apple монополистом и не требовала, чтобы конкурирующие магазины предлагали приложения для iPhone, iPad и iPod.

Epic обжалует это решение.

Epic заявила, что Apple раздувает производителей приложений, взимая комиссию от 15% до 30% за транзакции в приложениях, потому что она запрещает другие варианты на своих iPhone, iPad и iPod.

Когда Epic пыталась уклониться от комиссионных с помощью альтернативной платежной системы в Fortnite в августе прошлого года, Apple вытеснила ее из магазина приложений, чтобы устроить юридическое вскрытие, которое могло бы заставить ее снизить комиссии. Но Apple настаивает на том, что комиссионные — это разумная плата, которую платит меньшинство из 1,8 миллиона приложений в ее магазине, чтобы покрыть более 100 миллиардов долларов, которые она инвестировала в мобильное программное обеспечение.