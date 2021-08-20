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Apple запланировала несколько мероприятий на сентябрь

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Согласно источникам, которые беседовали с DigiTimes, Apple планирует провести в сентябре несколько мероприятий по продуктам, а не свою прошлогоднюю стратегию по разделению осенних запусков продуктов на три отдельных мероприятия, разделенных на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Apple запланировала несколько мероприятий на сентябрь

В новом платном отчете говорится, что Apple «проведет серию конференций по запуску продуктов в сентябре», одним из которых станет базовый iPad девятого поколения.

Этой осенью Apple планирует выпустить несколько новых продуктов, в том числе iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods третьего поколения, обновленный iPad mini, новый базовый iPad и, конечно же, долгожданные обновленные модели 14 и 16 дюймовые MacBook Pro.

Источник — Astera.

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