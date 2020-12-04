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Apple запатентовала уникальный шарнирный шарнир для складного iPhone

04.12.2020 15:13

Снова появился новый патент Apple, в котором компания подробно описала механизм уникальной конструкции петель. Известно, что компания работала над множеством различных идей в рамках этих патентов, последний из которых демонстрирует, как дисплей может расширяться вместе с точками шарнирного сочленения для того, что могло бы стать складным iPhone будущего.

Согласно отчету AppleInsider, одна из патентных заявок компании в Купертино была недавно опубликована ранее на этой неделе. Патент назывался «Электронные устройства со складными расширяемыми дисплеями». Apple запатентовала определенные конструкции складного iPhone в прошлом, и это стало еще одним доказательством того, что компания выпустит складной телефон когда-нибудь в будущем.

Apple запатентовала уникальный шарнирный шарнир для складного iPhone

Однако примечательным аспектом последнего патента является работа компании над шарнирной конструкцией. Глядя на патент, можно увидеть структуру петли с несколькими звеньями, что означает, что петля состоит не из одного механизма, а из нескольких сложных структур в целом. В патенте также указывается, что конструкция петли может включать «зубья шестерен, ремни и / или другие конструкции синхронизации движения», а также может содержать «элементы, которые перемещаются относительно друг друга во время изгиба».

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