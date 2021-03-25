Apple запатентовала умные часы с гибким дисплеем

Apple Watch на рынке являются самыми популярными смарт-часами, каждый год компания Apple их улучшает, но принципиально не меняет.

В будущем часы могут существенно изменится и получить гибкий дисплей. Американский производитель запатентовал гибкие Apple Watch, в которых ремешок с дисплеем стал продолжением корпуса.

Заявка на смарт-часы была подана в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Патент занесли в раздел «Дисплейные модули и системные приложения».

На схематическом изображении патента показали часы, в которых основной корпус плавно переходит в ремешок.

Вся эта конструкция имеет один гибкий экран, и согласно заявке, «начинка» часов может быть размещена не только в основном корпусе, но также и браслете.

Стоит отметить, что патент не означает, что такое устройство появится в ближайшее время. Впрочем возможно оно никогда не доберется до покупателей.