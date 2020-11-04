Apple запатентовала Touch ID нового поколения

Apple совсем недавно получила патент на Touch ID следующего поколения. Еще в 2019 году компания подала заявку на патент, который касался технологии инфракрасного света, расположенной под дисплеем.

Патент был выдан Управлением по патентам и товарным знакам США, в котором использовался новый датчик изображения, расположенный под экраном устройства. Если посмотреть на патент, то основным элементом является новая оптическая система формирования изображения, которая будет излучать коротковолновый инфракрасный свет через дисплей, в то время как светочувствительный элемент будет сконфигурирован для получения отражения от поверхности интерфейса, чтобы отображать изображение пальцев пользователей.

Другими словами, это то, что похоже на сканер отпечатков пальцев на дисплее от гиганта из Купертино. В патенте Apple также уделяется большое внимание «коротковолновому инфракрасному свету», который является важным компонентом Touch ID следующего поколения.

К сожалению, это всего лишь патент, и у нас нет возможности узнать, разрабатывает ли компания технологию или активно работает с ней в данный момент. Кроме того, Apple также в основном сосредоточилась на Face ID для своих флагманских iPhone. Хотя в ближайшем будущем мы можем увидеть эту технологию, реализованную на iPad или даже на нескольких бюджетных iPhone.