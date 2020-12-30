Apple запатентовала новую клавиатуру с дисплеем в каждой клавише

Компьютерные клавиатуры не сильно изменились за десятилетия. Некоторые клавиши имеют дополнительные функции, а клавиши Fn и Ctrl на ноутбуках продолжают переключаться местами, но этот стандартный набор клавиш и их расположение в значительной степени высечены в камне. Это делает трудным и даже расточительным использование разных раскладок клавиатуры и разных языков, так как разные модели должны быть сделаны для разных типов клавиатур. Конечно, вы можете настроить ключ для создания чего-то другого, но то, что напечатано на колпачке, остается прежним, по крайней мере, до тех пор, пока Apple не сделает реальностью свой последний патент.

Цифры, напечатанные на каждой клавише, более или менее постоянны, независимо от того, соответствуют ли они букве или действию, которое они представляют. Вы также можете использовать одну из этих клавиатур с пустыми клавишами, но это требует, чтобы вы запомнили, для чего предназначена каждая клавиша. Было бы определенно неплохо, если бы вы могли изменять функцию клавиши на ходу, одновременно изменяя то, что отображается на ее этикетке.

Это именно та идея, которую Apple преследовала в недавно выданном патенте . Вкратце, каждая клавиша имеет свой собственный дисплей, например сенсорную панель MacBook Pro Touch Bar, который можно запрограммировать на использование другой буквы на лету. Это упростило бы изменение раскладок клавиатуры или даже языков с использованием одной и той же клавиатуры, сэкономив материалы и деньги на создание отдельных клавиатур для поддержки этих вариантов использования.

Идея клавиатуры, которая может изменять свой дисплей, не совсем нова, но уникальность патента Apple заключается в том, что она предназначена для работы с существующими переключателями клавиатуры. Сам ключ может быть сделан из пластика, металла, стекла или даже сапфира, но их также можно использовать с ножничными переключателями, которые есть на MacBook от Apple.

Конечно, патент — это просто заявление о наличии идеи с вероятным намерением использовать ее в будущем. Будет ли Apple реализовывать это, по-прежнему будет зависеть от того, есть ли у нее материалы и технологии, чтобы это действительно произошло.