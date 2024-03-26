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Apple запатентовала MacBook выполненный из стекла

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Патент компании Apple на MacBook из стекла вызывает интерес своим потенциалом для революционного дизайна ноутбуков. Этот уникальный MacBook будет полностью изготовлен из стекла, включая крышку и корпус, что придаст ему стильный и минималистичный вид.

Дизайн MacBook будет сочетать стекло и металл. Металлическая рамка вокруг устройства обеспечит дополнительную прочность, а стеклянные вставки добавят особую привлекательность дизайну.

Оба варианта MacBook, согласно патенту, будут иметь сенсорные экраны. Хотя Apple уже экспериментировала с сенсорными дисплеями на компьютерах Mac в прошлом, на этот раз компания, похоже, серьезно настроена на внедрение этой технологии.

Пока нет официальной информации о том, когда MacBook из стекла появится на рынке. Однако этот патент свидетельствует о том, что Apple активно работает над инновационным дизайном для своих ноутбуков, и в будущем мы можем ожидать появления устройств, выполненных из стекла.

Apple запатентовала MacBook выполненный из стекла Apple запатентовала MacBook выполненный из стекла

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