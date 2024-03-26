Apple запатентовала MacBook выполненный из стекла

Патент компании Apple на MacBook из стекла вызывает интерес своим потенциалом для революционного дизайна ноутбуков. Этот уникальный MacBook будет полностью изготовлен из стекла, включая крышку и корпус, что придаст ему стильный и минималистичный вид.

Дизайн MacBook будет сочетать стекло и металл. Металлическая рамка вокруг устройства обеспечит дополнительную прочность, а стеклянные вставки добавят особую привлекательность дизайну.

Оба варианта MacBook, согласно патенту, будут иметь сенсорные экраны. Хотя Apple уже экспериментировала с сенсорными дисплеями на компьютерах Mac в прошлом, на этот раз компания, похоже, серьезно настроена на внедрение этой технологии.

Пока нет официальной информации о том, когда MacBook из стекла появится на рынке. Однако этот патент свидетельствует о том, что Apple активно работает над инновационным дизайном для своих ноутбуков, и в будущем мы можем ожидать появления устройств, выполненных из стекла.

Источник